Paysandu: Guilherme dos Anjos avalia derrota para o Confiança e projeta quadrangular da Série C

O Paysandu saiu derrotado da última rodada da primeira fase da Série C, pelo placar de 1 a 0 para o Confiança-SE, fora de casa. A derrota fez com que o Papão terminasse a fase inicial na sétima colocação com 29 pontos, classificado para o quadrangular. Quem comandou a equipe foi o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, que substituiu o pai, Hélio dos Anjos, que estava cumprindo suspensão.

Guilherme dos Anjos gostou da postura do Paysandu no segundo tempo, falou das mudanças na equipe e afirmou que o jogo serviu para que a comissão tirasse algumas dúvidas na equipe, já que, durante a competição, foi impossível realizar pelo momento em que o clube vivia.

“Foi jogo atípico, já que tivemos sete mudanças na nossa equipe. Mudanças estratégicas em função de cartões, de poder fazer observações, já que não tivemos oportunidades pela circunstâncias da competição. Nós não tivemos um primeiro tempo dentro da nossa característica, principalmente quando estávamos com a bola. Fomos uma equipe um pouco lenta dentro daquilo que projetamos, com uma saída de bola muito lenta, principalmente na hora de transitar de lado para lado de campo. No intervalo e conseguimos acertar um pouco isso com as mudanças e fizemos um grande segundo tempo. O gol não saiu por uma questão de detalhe”, disse Guilherme.

O auxiliar do Papão lamentou o revés fora de casa, mas gostou do grupo em que o Paysandu caiu na segunda fase da Série C. Para Guilherme dos Anjos, a equipe vai poder jogar bem a fase decisiva, já que pegou clubes que possuem um bom gramado.

“Independentemente do resultado, nossa equipe não tem a oportunidade de escolher grupo, mas o empate nos colocou em um grupo que tem algo muito positivo para nós, que são os gramados de qualidade e vamos conseguir jogar futebol. Somos muito críticos em relação aos campos que enfrentamos fora de casa”, falou.

O Papão está mais uma vez no quadrangular decisivo da Série C e tenta o acesso. Nesta fase o Papão terá pela frente as equipes do Volta Redonda-RJ, Botafogo-PB e o Amazonas-AM, em partidas de ida e volta. Os dois primeiros do grupo após as seis rodadas, garantem vaga na Série B em 2024. O melhor da chave vai para a final com o melhor do outro grupo. O primeiro jogo do Papão será diante do Volta Redonda-RJ, no próximo final de semana, em Belém, ainda sem data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).