Lembra deles? Artilheiros da Série D já jogaram por Remo e Paysandu e decidem acesso para a Série C

A Série D entra na sua fase decisiva. Nesse final de semana, oito clubes iniciam a disputa pelo acesso à Série C em 2024 e apenas quatro terão o sabor do sonho conquistados. A Série D 2023 chega às quartas de final com três jogadores na artilharia, sendo que dois, já defenderam as cores do Remo e Paysandu.

O Brasileirão da Série D colocará frente a frente dois artilheiros da competição, no confronto entre Caxias-RS x Portuguesa-RJ, os atacantes Eron, pelo clube gaúcho, e Marcelo Toscano, pela equipe carioca, disputam o acesso e também a artilharia da competição. Os dois atletas balançaram as redes 12 vezes na Série D, mesmo número de gols de Pablo Tomaz, que estava no CEOV Operário-MT, porém, a equipe de Pablo foi eliminada na segunda fase e apenas Eron e Marcelo Toscano brigam pela artilharia.

Ex-Remo

O atacante Eron, de 25 anos, é natural de Salvador (BA) e vive a melhor fase da carreira defendendo o Caxias-RS. O jogador defendeu as cores do Remo em 2020, na Série C. Ele chegou a Belém por empréstimo junto ao Vitória-BA e conquistou o acesso para a Série B com a equipe paraense na temporada.

Eron passou em branco com a camisa do Remo em 2020 (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Ex-Paysandu

Do outro lado está o atacante Marcelo, de 28 anos. Experiente e com passagens pelo futebol asiático, Toscano se reencontrou no futebol atuando pela Portuguesa-RJ, após passagem apagada e conturbada no Paysandu em 2022, onde jogou 31 partidas e balançou as redes apenas duas vezes.

Marcelo Toscano fez 32 partidas pelo Paysandu marcou dois gols no ano passado (John Wesley/ Ascom Paysandu)

Os dois atacantes decidem o acesso e quem avança às semifinais da Série D. O primeiro jogo será no domingo (27), às 17h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Já a partida decisiva, será no dia 2 de setembro, às 15h, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ).

Além de Caxias x Portuguesa-RJ, outros quatro jogos ocorrem neste final de semana; vaja os dias, horários e locais:

Sábado (26) - Ferroviária-SP x Sousa-PB – Fonte Luminosa – às 15h

Sábado (26) – Bahia de Feira-BA x Athletic-MG – Arena Cajueiro – às 17h30

Domingo (27) - Maranhão-AM x Ferroviário-CE – Castelão (São Luís (MA)) – às 15h