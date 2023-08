Vale vaga na Série C! CBF divulga tabela das quartas de final da Série D; veja quem luta pelo acesso

A Série D do Campeonato Brasileiro está chegando afunilando e agora vale o acesso à Série C. Oito clubes disputam o mata-mata das quartas de final da competição e, quem passar, conquista uma vaga na Terceirona de 2024. A CBF divulgou as datas, horários e locais dos confrontos.

Os jogos que decidirão os semifinalistas da Série D serão disputados nos dias 26 e 27 [partidas de ida] e 2 e 3 de setembro [jogos de volta]. Nenhuma equipe do Norte do país conseguiu passar de fase.

Veja os confrontos

JOGOS DE IDA

Sábado (26)

15h – Ferroviária-SP x Sousa-PB - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

17h30 – Bahia de Feira x Athletic-MG - Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)

Domingo (27)

15h – Maranhão x Ferroviário-CE – Castelão, em São Luís (MA)

17h30 - Caxias-RS x Portuguesa-RJ - Centenário, em Caxias do Sul (RS)

PARTIDAS DE VOLTA

Sábado (2) de setembro

15h - Portuguesa-RJ x Caxias - Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

17h30 - Athletic-MG x Bahia de Feira - Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Domingo (3) de setembro

15h - Sousa-PB x Ferroviária-SP – Marizão, em Sousa (PB)

17h30 – Ferroviário-CE x Maranhão - Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)