CBF critica postura de atletas do Nacional, após foto simular velório no estádio do adversário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) expressa veementemente sua condenação diante da lamentável, desrespeitosa e inadequada conduta dos jogadores do Nacional - AM. Eles simularam um cenário de velório após um treinamento no estádio do Bahia de Feira, equipe sediada em Feira de Santana, que vai enfrentar o Nacional na próxima segunda-feira (13/08) nas oitavas de final da Série D.

A atitude de mau gosto é agravada, sobretudo, pelo trágico falecimento do atacante Deon do Bahia de Feira, ocorrido na última quarta-feira, no mesmo estádio onde os jogadores do Nacional-AM treinaram. Esse estádio foi generosamente cedido pelo clube anfitrião ao adversário. A CBF reafirma sua solidariedade aos familiares e amigos do jogador Deon, bem como aos torcedores do Bahia de Feira. Além disso, a entidade lamenta profundamente a ausência de empatia e sensibilidade por parte dos jogadores do Nacional-AM.

A FIFA, a Conmebol e a CBF valorizam os princípios do Fair Play, os quais constituem um pilar essencial no cenário esportivo, tanto no Brasil quanto no mundo. A CBF reitera a importância de que o futebol seja sempre associado à alegria, porém, respeitando plenamente assuntos sensíveis, que não devem ser alvo de brincadeiras inconvenientes ou considerados como trivialidades.

Defesa

Na noite do último domingo (13), o Nacional se defendeu das acusações através de um comunicado nas redes sociais, onde afirma que o ocorrido em nada teve relação com a morte do atleta do Bahia de Feira.