Mesmo eliminado, Remo terminará primeira fase da Série C como líder do ranking de público

Mesmo eliminado na Série C do Brasileirão, o Remo vai terminar a primeira fase do torneio com o maior público pagante entre os 20 clubes participantes. Segundo dados do site "Sr. Goool", o Leão Azul levou ao estádio mais de 88 mil torcedores, em oito jogos como mandante na Terceirona. O número dificilmente será ultrapassado ao final da última rodada.

De acordo com o site, o Remo levou ao estádio 8.794 torcedores a mais que o América-RN, segundo time com maior público pagante na Série C. No entanto, o Mecão jogará fora de casa a última rodada da primeira fase da Terceirona, enquanto o Leão Azul disputará o jogo derradeiro no estádio Baenão, no próximo sábado (24).

Essa não é a primeira vez que o Remo tem boa média de público na Série C, apesar de ser eliminado na primeira fase. Em 2022, o Leão levou ao estádio 89 mil torcedores. O número deixou o Leão na segunda posição de público pagante da Terceirona, atrás só do Vitória, que levou mais de 139 mil pessoas ao Barradão.

Ainda neste ano, o Leão pode ampliar ainda mais a vantagem na liderança do ranking de público. No sábado (24), o Remo recebe o Altos-PI, no Baenão, às 16h, pela última rodada da primeira fase. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.