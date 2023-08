CT do Paysandu: Papão inicia plantio de grama e clube pretende entregar outro campo nesse ano

O Paysandu intensificou as obras do seu Centro de Treinamento, no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua e terá um dia especial na história do clube. O gramado do primeiro campo será plantado neste sábado (26) e o clube trabalha para entregar vestiário e pretende entregar o segundo campo ainda neste ano. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo diretor do CT, André Martha.

Em entrevista ao O Liberal, o diretor do CT bicolor deu prazo para que tudo fique pronto e explicou alguns pontos importantes nesse processo até chegar ao uso por parte dos atletas. André Martha Filho está confiante também na entrega do segundo campo, mas pontuou que será necessário o apoio dos bicolores.

“Daqui há 45 dias ele já poderá ser utilizado, mandamos fazer um vestiário em container, acredito em torno de 40 dias estará tudo pronto e colocado. Estamos acabando a parte da cisterna para que fosse plantada logo a grama. Amanhã iremos plantar a primeira muda no campo, mas a empresa que está aprontando a grama, informou que tudo o gramado será plantado em dia e deve acabar amanhã mesmo, no máximo no domingo. Para qualquer clube é de suma importância ter um Centro de Treinamento, para preparar tanto a equipe profissional, quanto a base. É importante ter um campo pronto esse ano e, se Deus quiser, dá para inaugurar o segundo campo ainda nessa temporada, tudo depende de uma força-tarefa das pessoas que estão envolvidas, muitas pessoas estão ajudando e precisamos dessa força-tarefa para o segundo campo”, disse, André Martha.

O presidente do Papão, Maurício Ettinger, comemorou o momento em que o Paysandu vive em relação ao CT, que por muito tempo foi algo que a torcida cobrou, que está saindo do papel e afirma que é um sonho de todos os bicolores.

“Amanhã iniciaremos o plantio de grama no primeiro campo do Centro de Treinamentos do Paysandu Raul Aguilera. Não é um simples plantio de grama, é o término da primeira etapa de um grande projeto. Serão quatro campos completos, com drenagem e irrigação e no futuro, instalações completas. É a realização de um sonho de todos os Bicolores”, comentou.

O CT do Papão foi adquirido em 2016, na gestão do então presidente Alberto Maia. O local possui aproximadamente 113 mil m² e fica dentro de uma área de preservação ambiental. O projeto inicial estava orçado entre RS10 milhões, com campos, hotel, refeitório, academia, piscina.