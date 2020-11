Torcedores se mobilizam e fazem doações para obras do CT do Paysandu

A torcida do Paysandu está se mobilizando para ajudar o clube a implementar os dois primeiros campos de futebol do Centro de Treinamento Raul Aguilera. Segundo o clube, faltam apenas 92 carradas de seixo e outras 97 de areia para isso. Inclusive, os torcedores já doaram a grama e também oito carradas de seixo e três de areia foram doadas nos últimos 15 dias. O terreno está localizado no bairro de Águas Lindas, em Belém, e tem mais de 100 mil m².

“O pontapé inicial foi do grupo de WhatsApp Rádio Paysandu, que foi o primeiros a atender a campanha e apresentou o desejo de colaborar com o clube. Depois foi o Instituto Raça Bicolor e amigos que fizeram uma doação. No meio da semana, nós recebemos materiais doados de forma anônima para o clube. E no sábado passado, o grupo Todos por uma Payxão também tomou a mesma iniciativa”, contou vice-presidente de Operações do Paysandu Sport Club, Ieda Almeida, em entrevista para o site do clube.

Para fazer a obra continuar, o clube vai lançar uma plataforma em tempo real para o torcedor acompanhar o status da doação e ainda doar de forma online. Os interessados também podem deixar seus contatos nas centrais do programa Sócio Bicolor ou no perfil @ctdopapao, no Instagram.

“Estamos fazendo uma grande campanha de doação. Para dar continuidade às obras, precisamos de areia, arenoso e seixo. A gente está nessa etapa de conseguir material. Vários torcedores já doaram pela vakinha virtual. Em junho, fizemos uma live exclusivamente voltada para o CT. E também lançamos a camisa Em Nome da Payxão que teve mais de 40% da sua arrecadação destinada às obras. Esse é um sonho que o torcedor está realizando junto com a gente. O CT será um marco muito grande na história do Paysandu. Estamos muito perto de dar um passo gigantesco com a implementação dos primeiros campos”, contou Ieda Almeida.