Árbitro da Série C recebe presentes de clube antes de jogo e relata caso em súmula

O árbitro Ivan da Silva Guimarães Júnior, do Amazonas, relatou que recebeu cortesias do Operário-PR antes da partida do Fantasma contra o São José-RS, pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C. Segundo foi relatado na súmula do jogo, os "presentes" foram devolvidos à diretoria do clube.

"A equipe de arbitragem não aceitou a cortesia deixada no vestiário da arbitragem de seis sacolas com camisas e mais quatro sacolas com camisas que foram deixadas na entrada da sala do VAR. As mesmas foram devolvidas para o diretor geral do clube mandante, Rodrigo Sautchuk, após o término da partida", disse a súmula.

O documento, e o incidente, se referem à partida entre Operário-PR e São José, que se enfrentaram em Ponta Grossa no domingo (10), às 16h. O jogo terminou com vitória do time paranaense por 2 a 0.

O que diz a lei?

A lei desportiva não proíbe que os clubes entreguem brindes à arbitragem. A prática, inclusive, é comum no futebol brasileiro, mas os árbitros não costumam relatar em súmula.

Apesar disso, caso seja encontrada alguma tentativa de beneficiamento ilícito, o clube pode ser punido. Neste caso, a pena seria de uma multa que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil.

Paysandu

Assim como Operário e São José-RS, o Paysandu também faz parte dos quadrangulares de acesso da Série C. No entanto, o Papão está em outro grupo, o D, ao lado de Volta Redonda-RJ, Amazonas e Botafogo-PB. O próximo gol do Papão será contra o Belo, em casa, no domingo (17), às 16h.