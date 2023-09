Ex-Paysandu anuncia aposentadoria e revela dívida de grande clube da Série A: ‘espero que me paguem’

O atacante Rildo, que defendeu o Paysandu na temporada de 2021, anunciou nesta semana a aposentadoria do futebol. Na temporada, o jogador defendeu o Taubaté-SP, clube da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e decidiu dar um ponto final na carreira. Entre os clubes mais marcantes da carreira do jogador estão Santos, Vasco e Corinthians.

Mesmo tendo alcançado o topo do futebol brasileiro, disputando a Série A do campeonato nacional, Rildo teve um passado difícil. Ele não fez categoria de base e foi descoberto em um torneio de várzea em São Paulo. Quando teve oportunidade no futebol profissional, o atacante precisou abrir mão do trabalho como panfleteiro e entregador de pizza.

"Até os 20 anos eu entregava papel nas casas, esses panfletos de mercado, e ganhava R$ 10 por dia. Era das 5 da manhã às 5 da tarde entregando papel, depois pegava minha motinho e entregava pizza. Então eu posso dizer que eu sou muito grato de onde cheguei", destacou o jogador em entrevista ao GE.

Dívida engasgada

Rildo defendeu o Vasco da Gama (Paulo Fernandes / Vasco.com.br)

Em 2017, Rildo acertou com o Vasco da Gama para ganhar o maior salário da carreira. Apesar disso, o jogador conta que o cruzmaltino não honrou com os compromissos. Por conta disso, o atacante precisou buscar seus direitos na Justiça.

"Ali no Vasco seria onde eu teria meu maior salário da vida, somando carteira de imagem era uns R$ 185 mil. Mas lá era difícil receber, né? (risos). Tenho gratidão ao clube. Quando saí, fiz um acordo para parcelar em dez ou 12 vezes, mas não pagaram nem a primeira. Aí tive que entrar na Justiça. Espero um dia receber pelo o que eu trabalhei", contou.

Passagem no Papão

Atacante estreou com a camisa bicolor balançando a rede (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Rildo foi contratado pelo Paysandu em 2021 como um dos destaques da equipe que buscava o acesso à Série B do Brasileirão. No entanto, o atacante não rendeu como o esperado, assim como o restante da equipe, e foi dispensado antes do final do contrato.

Em 13 partidas com a camisa alviceleste, Rildo marcou três gols. A rescisão foi em comum acordo e foi motivada por uma invasão de campo, ocorrida na Curuzu após o Papão ser goleado por 4 a 1 pelo Ituano-SP.