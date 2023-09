Paysandu x Botafogo-PB: ingressos de arquibancada para o jogo estão esgotados; confira

Os ingressos de arquibancada para a partida entre Paysandu e Botafogo-PB, pela 3ª rodada do quadrangular de acesso da Série C, estão esgotados. O anúncio foi feito pelo Papão na tarde desta terça-feira (12). Mais cedo, o clube já havia dito que mais de 30 mil bilhetes para o jogo já tinham sido vendidos.

O Papão vive a expectativa em bater o recorde de público do novo Mangueirão. O maior registro de torcedores ocorreu na última sexta-feira (8), na partida entre Brasil e Bolívia, quando mais de 43 mil pagantes estiveram no Mangueirão para assistir a vitória de 5 a 1 da Seleção.

Mesmo que o jogo contra o Botafogo-PB não marque o recorde de público do novo Mangueirão, o Papão já vai bater a sua melhor marca no estádio depois da reforma. O jogo do Bicola com mais gente nas arquibancadas nesta temporada foi contra o Fluminense-RJ, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, mais de 32 mil pessoas assistiram a derrota alviceleste por 3 a 0.

Por mais que os ingressos de arquibancada para o jogo contra o Belo estejam esgotados, as entradas para cadeiras ainda seguem sendo comercializadas. As cadeiras do lado A custam R$60 e as do lado B custam R$ 80.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.