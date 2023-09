Técnico do Paysandu faz elogios ao Botafogo-PB, próximo rival: 'O time é comum, mas encaixou’

O Paysandu pode dar um grande passo rumo ao acesso à Série B do Brasileiro. Em caso de vitória contra o Botafogo-PB, no domingo (17), às 16h, no Estádio Mangueirão, o Papão pode ficar a uma vitória de subir de divisão. Mas para isso, a equipe precisa superar uma equipe que segundo o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, é bem treinada.

"O time é comum, mas encaixou, eu gosto de time assim e tenho preocupação de enfrentar adversário assim, que tem organização, qualidade e que está encaixado. O Botafogo-PB é essa equipe, ele foi assim dentro da competição. Sabemos o que representa a nossa preocupação com o Botafogo-PB, representa maior concentração nossa, maior tranquilidade, mas sem passividade, pois não adianta eu ter um time passivo e falar que meu time foi tranquilo e não resolveu o problema", afirmou o técnico.

Sobre o nível de importância do duelo, ainda mais para a carreira, Hélio admitiu que é a de maior peso em sua trajetória no futebol:

"O próximo é sempre o mais importante. Acompanho o Paysandu há muitos anos. Neste últimos anos foram de muitas dificuldades, tentativas de acesso. Esse ano, a gente sabe, estava tudo muito difícil. As coisas foram melhorando com muito trabalho e chegamos a esta condição em que você pode ficar a uma vitória do acesso. Vejo como um dos jogos mais importantes da minha vida, até pelo adversário. Acredito que vai ser sim o jogo mais importante da minha vida", concluiu.

