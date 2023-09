Paysandu reencontra rival que 'demitiu' técnico ex-Papão em jogo de falhas de Gabriel Bernard

Depois da importante vitória fora de casa contra o Amazonas, no sábado (9), o Paysandu se reapresentou nesta terça-feira (12) aos treinos na Curuzu. Antes da movimentação, o atacante Mário Sérgio concedeu entrevista coletiva. O jogador comentou sobre esse início de preparação para o duelo de domingo (17), às 16h, contra o Botafogo-PB, no Estádio Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular de acesso.

A partida marca o reencontro entre as equipes, após a virada do Belo, que contou com uma noite de pesadelo para o goleiro Gabriel Bernard, no dia 27 de junho, que falhou em dois gols do adversário, que venceu por 3 a 2 – Matheus Nogueira assumiu o posto com a chegada do técnico Hélio dos Anjos. Mário Sérgio relembrou aquela fatídica noite, que terminou com a demissão do treinador Marquinhos Santos:

"Fizemos até um bom jogo no primeiro tempo, saímos duas vezes na frente. Acabamos, numa infelicidade de todo o grupo, tomando a virada. Sabemos da qualidade do nosso adversário, mas vamos fazer o nosso jogo. O Hélio e o [auxiliar] Guilherme [dos Anjos] vão passar o que temos como esquema durante a semana. Espero conquistar os três pontos neste domingo", afirmou.

Após dois jogos como mandante em que teve apenas a presença de mulheres e crianças, o Paysandu volta a ter público geral neste fim de semana. Os ingressos para as arquibancadas estão esgotados e Mário Sérgio comentou sobre a expectativa de casa cheia:

"As mulheres fizeram uma festa linda, corresponderam às expectativas de todos. Com o público geral, vão fazer mais ainda. Espero que todos possam comparecer para nos apoiar, que vamos conseguir três pontos importantes na competição para conseguir o acesso", concluiu.

