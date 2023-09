Adversário do Paysandu, Botafogo possui nove jogadores que passaram pelo Papão e Leão; veja a lista

Paysandu x Botafogo-PB se enfrentam no próximo domingo (17), às 16h, no Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Papão é o segundo colocado com quatro pintos, e possui a mesma pontuação do líder Volta Redonda-RJ, mas perde no número de gol marcados, já o Botafogo está na cola dos dois com três pontos e a situação dos clubes torna a partida decisiva. O adversário do Papão possui nove jogadores que já atuaram em Belém, cinco deles no próprio Paysandu e outros quatro no Remo.

Veja a lista de jogadores que passarem por Paysandu e Remo, que hoje defendem o Botafogo-PB

PAYSANDU - Goleiro Mota, 38 anos, esteve no Paysandu em 2019. O jogador foi titular na equipe bicolor e trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, atual técnico do Paysandu e esteve no fatídigo jogo contra o Náutico-PE, que terminou com a eliminação do Papão, após um pênalti marcado pelo árbitro Leandro Vuaden. Pelo Paysandu, Mota realizou 35 partidas e não conquistou títulos.

Goleiro Mota em um treino na Curuzu, quando jogava pelo Papão (Jorge Luiz / Paysandu)

PAYSANDU – Zagueiro Wesley Matos, de 37 anos, teve passagem pelo Paysandu. O defensor jogou pelo Papão na temporada 2021 e foi campeão paraense. Pelo Papão foram 20 partidas.

Wesley Matos pelo Papão (Jorge Luiz/ Paysandu)

PAYSANDU - Meia Wesley Dias, de 28 anos, defendeu o Paysandu na temporada 2017. O jogador chegou a Belém por empréstimo junto ao Estoril Praia, de Portugal. Wesley reslizou apenas 11 jogos com a camisa bicolor.

Wesley Dias em campo pelo Paysandu (Fernando Torres/Paysandu)

PAYSANDU – Atacante Pipico também joga no Botafogo-PB. O atleta de 38 anos, passou pelo Paysandu em 2022 e foi muito contestado pela torcida do Papão. Foram 12 jogos pela equipe bicolor e nenhum gol marcado.,

Pipico passou em branco com a camisa do Paysandu (John Wesley/Paysandu)

PAYSANDU – Atacante Mateus Anderson, de 29 anos, jogou pelo Paysandu na temporada 2020. O jogador conquistou o título do Campeonato Paraense e disputou 21 partidas com a camisa do Papão, além de ter balançado as redes quatro vezes.

Atacante Mateus Anderson em treino na Curuzu (ASCOM PAYSANDU)

REMO - Goleiro Gustavo Silva, de 34 anos, esteve em Belém atuando pelo Remo, na temporada 2012. O jogador veio para o Leão Azul emprestado pela Ponte Preta-SP, mas foi bastante questionado pela torcida. Ao todo foram apenas sete partidas com a camisa azulina.

Goleiro Gustavo Silva jogou no Remo em 2012 (Cristiano Santos / Botafogo-PB)

REMO - Lateral direito Ricardo Luz, de 28 anos, teve duas passagens pelo Remo. A primeira em 2020/2021, quando conquistou o acesso para a Série B e a segunda no ano passado, onde levantou a taça do Parazão. Ao todo foram 44 partidas com a camisa do Remo.

Ricardo Luz foi titular absoluto nas duas passageens pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

REMO – Meia Marco Antônio jogou pelo Remo em 2022. O atleta de 23 anos entrou em campo com a camisa do Remo em 18 vezes, marcou um gol, e conquistou o título do Campeonato Paraense.

Meio-campista Marco Antônio defendendo Remo no ano passado (Samara Miranda / Remo)

REMO – Meia-atacante Bismark, de 30 anos, passou pelo Remo na temporada 2015, conquistou o título do Parazão. Foram 17 partidas no clube azulino e três gols marcados.

Bismark atuou pelo Remo em 2015 e conquistou o Parazão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)