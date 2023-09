Carga de ingressos extras para jogo do Paysandu na Série C se esgota em horas; confira

Não teve pra quem quis. Horas após anunciar a venda de uma carga residual de ingressos de arquibancada para o jogo contra o Botafogo-PB pela Série C, o Paysandu informou que as entradas se esgotaram. As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém.

A carga extra de ingressos foi autorizada pela administração do estádio na última quinta-feira (8), após solicitação do Papão devido à grande procura. A expectativa é de que o público no estádio seja superior ao jogo entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, realizado no último dia 8 de setembro.

Com a nova carga de ingressos liberada, o total de bilhetes disponíveis para este jogo é de 44.358. Caso todas as entradas sejam comercializadas, será o maior público pagante do novo Mangueirão.

Por mais que os ingressos de arquibancada estejam esgotados, ainda é possível comprar entradas de cadeiras e área lounge para o jogo. Os bilhetes podem ser comprados de maneira presencial, em todas as unidades das Lojas Lobo distribuídas pela Região Metropolitana de Belém ou pela internet, no site Bilheteria Digital.