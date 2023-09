Série C: Amazonas pede impugnação da partida contra o Paysandu e STJD mantém resultado de campo

O departamento jurídico do Amazonas-AM, entrou com uma petição solicitando a impugnação do resultado da partida contra o Paysandu, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), em que perdeu por 1 a 0. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, negou a solicitação do clube amazonense e manteve o resultado de campo.

A equipe do Amazonas alegou a impossibilidade de atuação do árbitro de vídeo até os 36 minutos da primeira etapa, já que o VAR estava com problemas no equipamento, voltando a funcionar, após uma troca de peça.

Na decisão dada pelo presidente do STJD, José Perdiz, é baseada nos protocolos do VAR números 2 e 4, em que a decisão final sempre será dada pelo árbitro de campo, independente da existência do VAR.

Com o resultado de campo mantido pelo STJD, o Paysandu segue na vice-liderança do grupo com 4 pontos, atrás do Volta Redonda-RJ. Já o Amazonas continua na lanterna do quadrangular final da Série C com nenhum ponto conquistado em dois jogos. A próxima rodada da chave terá o Paysandu encarando o Botafogo-PB e Volta Redonda enfrentando o Amazonas. Os dois primeiros colocados após as seis rodadas garantem vaga na Série B 2024, já quem terminar na liderança do grupo avança para a final da Série C.