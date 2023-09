Paysandu abre cadastro para distribuição de ingressos para torcedores autistas; veja mais

O Paysandu realizará na partida contra o Botafogo-PB, pela Série C, uma ação de inclusão. O clube vai distribuir ingressos para que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam assistir o jogo. Os beneficiados com os bilhetes serão acolhidos no Camarote TEA, do Mangueirão.

Segundo o Paysandu, a reserva de ingressos começa nesta quinta-feira (14), a partir das 18h, no site oficial do clube. A retirada dos bilhetes vai ocorrer na sexta-feira (15), na sede social do Papão, que fica na avenida Nazaré, em Belém. Vale destacar que as entradas são limitadas.

Essa não é a primeira vez que o Paysandu se mobiliza pela inclusão de pessoas com TEA. Na partida contra o Fluminense-RJ, pela Copa do Brasil, os jogadores do Papão entraram em campo com crianças diagnosticadas com o transtorno. No mesmo jogo, inclusive, a diretoria pediu para que a torcida bicolor fizesse silêncio no cerimonial de abertura, como forma de acolher os pequenos, que têm hipersensibilidade auditiva.

Paysandu x Botafogo-PB

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.