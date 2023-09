Ex-Paysandu, meia Radamés é anunciado como participante do reality show 'A Fazenda'

O meia Radamés, que teve passagem pelo Paysandu em 2015, foi anunciado como novo participante do reality show "A Fazenda". A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14), por meio das redes sociais oficiais do programa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Radamés tem 37 anos e antes de aceitar participar do reality estava defendendo as cores do Brasiliense-DF. O jogador, que está há cinco temporadas na equipe do Distrito Federal, realizou apenas 10 jogos em 2023 e não balançou as redes.

VEJA MAIS

Em Belém, Radamés chegou como um grande reforço do Paysandu para a disputa da Série B de 2015, mas não rendeu o esperado pela torcida. Nos poucos meses em que esteve na capital do Pará, o meia fez apenas nove partidas com a camisa bicolor e não marcou gols.

Quando veio a Belém, Radamés era casado com a atriz Viviane Araújo. A artista, inclusive, foi musa do Paysandu no lançamento do uniforme bicolor para a temporada 2015.