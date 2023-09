Mosaico? Vice-presidente do Paysandu promete surpresa nas arquibancadas do Mangueirão

A torcida do Paysandu já deu o recado e esgotou todos os ingressos de arquibancada para o jogo contra o Botafogo-PB, marcado para o próximo domingo (17), às 16h, no Mangueirão, pelo quadrangular decisivo da Série C. Para a partida, uma grande festa é esperada e o vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera, fala em uma “surpresa” aos torcedores no próximo domingo.

Em um breve contato com a equipe de esportes de O Liberal, Roger Aguilera foi questionado sobre um possível mosaico, que seria feito para o jogo. O dirigente alviceleste despistou sobre a formação de um mosaico, mas garante uma surpresa ao torcedor bicolor.

“Vai ter uma grande festa. Surpresa [risos]”, finalizou, Roger Aguilera.

A torcida do Paysandu é conhecida por montar vários mosaicos no Mangueirão. De 2015 até hoje, foram feitos mosaicos nas partidas contra o Fluminense-RJ em 2015, na final da Copa Verde 2016, diante do Gama-RJ, em 2017 diante do Remo, já em 2018 o mosaico ocorreu na final da Copa Verde contra o Atlético Itapemirim-ES e o último ocorreu em 2019, contra o Remo. Durante a pandemia alguns mosaicos menores também foram feitos no Mangueirão, porém, eram utilizadas apenas o setor de cadeiras do estádio.

Paysandu x Botafogo-PB, no domingo (17), às 16h, no Mangueirão, terá um público maior que 40 mil torcedores. A partida pode colocar o Papão em uma situação confortável na disputa por uma vaga na Série B do Brasileiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da transmissão na Rádio Liberal, Youtube, além das redes sociais do Grupo Liberal.