Em vídeo viral, técnico Lisca Doido relembra experiência com a torcida do Paysandu: ‘Loucura’

Voltou a viralizar nesta quinta-feira (14) um vídeo em que o técnico Luis Carlos de Lorenzin, ou Lisca Doido, como é mais conhecido, fala sobre uma experiência que teve em um jogo do Paysandu. No vídeo, o técnico explica que foi assistir a uma partida da equipe Bicolor no Estádio do Mangueirão, junto com a torcida e ficou maravilhado com a “payxão”.

“Eu fui em um jogo nosso, Luverdense e Paysandu, estava lotado o Mangueirão. A minha área técnica tremia, o chão tremia. Fui em um jogo CRB e Paysandu, fui olhar o jogo, porque era meu adversário, e pensei ‘ah hoje eu vou sentar dentro da torcida do Paysandu’, meu amigo, que loucura. Loucura, loucura. Eu cheguei no Estádio 14h30, o jogo era 17h, e ainda bem que fui cedo, se não, não entrava mais. E uma paixão, uma loucura, os caras sem camisa, sem tênis, sem nada, uma festa. E nisso o Luverdense me ajudou, a ver que o futebol não é só sul e sudeste, que tem muito mais além disso e tem muito jogador bom também”, disse o treinador no bate papo.

De acordo com a fala do técnico, a experiência teria ocorrido quando ele ainda treinava o Luverdense, em 2011. Atualmente, o treinador está sem clube, o último time que comandou foi o Avaí, de onde saiu em outubro de 2022.

Já a torcida do Paysandu está preparada para uma nova festa no domingo (17), na partida contra o Botafogo-PB, pelo quadrangular da Série C. Os ingressos para as arquibancadas já estão esgotados e o clube solicitou uma carga extra para a SEEL.