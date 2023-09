Paysandu venceu apenas um dos últimos seis jogos contra próximo adversário na Série C; veja números

O Paysandu enfrentará o Botafogo-PB neste domingo (17), pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. A expectativa da Fiel para o jogo é alta, mas o Bicola precisará superar um retrospecto negativo recente contra o Belo para sair de campo com os três pontos. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão só venceu um dos últimos seis duelos contra o adversário paraibano.

Nos últimos duelos, a única vitória bicolor ocorreu ano passado, quando o Papão bateu o Belo por 2 a 1, na Curuzu, pela Série C. No entanto, este foi o único suspiro bicolor dentro de uma sequência de maus resultados. Nos demais seis jogos mais recentes entre as equipes, o Belo venceu quatro e outro terminou empatado.

Igualdade histórica

Apesar dos números apontarem uma vantagem do Belo nos confrontos recentes, no retrospecto geral do duelo ambas as equipes estão rigorosamente empatadas. Ao todo, Paysandu e Botafogo-PB já se enfrentaram em 15 oportunidades, sendo cinco vitórias bicolores, cinco vitórias paraibanas e cinco empates.

O que explica essa igualdade, apesar do bom momento do Botafogo-PB, é o domínio bicolor nos primeiros confrontos entre as equipes, nas décadas de 70 e 80. Nos seis duelos iniciais da rivalidade, o time paraibano venceu apenas um.

Outro número que chama a atenção é o número exato de gols marcados por ambas as equipes. Nos 15 jogos disputados entre Paysandu e Botafogo-PB, tanto Papão quanto Belo marcaram 15 gols cada. O último duelo entre os clubes, inclusive, foi o segundo da história do confronto com mais bolas na rede. Na primeira fase da Série C deste ano, o time da Paraíba bateu o Bicola, em casa, por 3 a 2.

Tira-teima

Ambas as equipes terão a chance de desnivelar esse duelo neste mês Nos dois próximos finais de semana, o Paysandu e Belo vão se enfrentar em partidas em sequência, todas válidas pelo quadrangular da Série C. Quem se der melhor nesses dois confrontos já terá uma vaga encaminhada para a Série B do Brasileirão.

Paysandu e Belo se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.