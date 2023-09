Com aproveitamento de 70% no Paysandu, Matheus Nogueira comemora boa fase: ‘no ritmo da equipe’

Um nome que parece marcar a virada de chave do Paysandu na temporada é o do goleiro Matheus Nogueira. Desde que chegou ao clube, em julho deste ano, o jogador já atuou em 10 partidas e possui um aproveitamento invejável com a camisa bicolor: 70%. O atleta atribui a boa fase ao trabalho realizado pela comissão e os demais colegas de equipe.

"Fico feliz por estar no ritmo da equipe. Trabalhos forte todos os dias para corresponder em campo, e graças à comissão técnica e aos meus companheiros posso dizer que atingimos um nível muito bom de atuação”, disse.

A ideia de Matheus é amplicar ainda mais os bons números pelo Papão. No próximo domingo (17), o Paysandu encara o Botafogo-PB, em casa, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. Segundo ele, um bom resultado diante da torcida pode ser um diferencial na briga pelo acesso à Segunda Divisão.

"Nessa fase do campeonato não tem jogo fácil, e contra o Botafogo-PB não será diferente. Vamos contar com a força da nossa torcida e lutar até o fim para conquistar mais um resultado positivo num momento crucial da temporada”, finalizou.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam no estádio da Curuzu, às 16h, em um jogo recheado de expectativa por parte da torcida alviceleste. Com a enorme procura por ingressos, há a possibilidade do Papão ter diante do Belo o maior público do novo Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.