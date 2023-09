Dois jogadores do Paysandu são dúvidas para jogo contra o Botafogo-PB, pela Série C

O Paysandu tem duas dúvidas para a partida contra o Botafogo-PB, em casa, pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B. Segundo fontes do Núcleo de Esportes de O Liberal ligadas ao clube bicolor, Naylhor e Nicolas Careca, que se recuperam de lesões, ainda serão avaliados pelo departamento médico alviceleste para saber se poderão ou não entrar em campo no próximo domingo (17).

De acordo com as fontes, o caso de Nicolas Careca é o que mais requer atenção. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa no último treino do Paysandu em Manaus, antes de enfrentar o Amazonas, pela rodada passada da terceirona. Desde então, o jogador não participado das atividades com bola do restante do elenco.

Já Naylhor tem condição mais satisfatória, mas que ainda requer cuidados. O jogador fraturou o nariz no último sábado (9), após ser agredido por um membro da comissão técnica do Amazonas, em partida válida pela Série C. Segundo a fonte, o jogador treina normalmente com o restante do elenco, mas não pode receber contatos na área machucada. Essa questão é que será avaliada pela comissão técnica e pode tirar o zagueiro do duelo contra o Botafogo-PB.

A partida contra o Belo, inclusive, é recheada de expectativa por parte da torcida Bicolor. O Papão espera alcançar o maior público do novo Mangueirão, batendo os números alcançados na partida entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, quando mais de 48 mil torcedores estiveram no Olímpico do Pará.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.