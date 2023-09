Círio 2023: Remo, Paysandu e Tuna Luso lançam uniformes comemorativos; veja as camisas e preços

O Círio de Nazaré já começou para os principais times do Pará - Remo, Paysandu e Tuna. Na noite desta quinta-feira (14), na Basílica Santuário de Nazaré, os clubes lançaram suas camisas oficiais da festividade de 2023. No evento, estiveram presentes os presidentes das equipes e membros das diretorias.

A cerimônia não só apresentou os novos uniformes dos times, mas também celebrou a continuidade da parceria do projeto Selo do Círio. Todas as camisas têm estampadas uma marca da festividade nazarena. Cada peça vendida terá parte do valor revertido para obras sociais da Paróquia de Nazaré e da Arquidiocese de Belém.

Segundo os clubes, as peças já começam a ser comercializadas na sexta-feira (15) nas lojas oficiais dos clubes. Todos os uniformes tem algum item que remete ao Círio de Nazaré.

Remo

O manto azulino tem o layout e conceito desenhados pelo marketing do Rei da Amazônia e desenvolvida pela Volt, fornecedora do Remo. A camisa tem como predominante a cor azul marinho, mas possui detalhes em branco. De acordo com o Leão, a peça quer demonstrar.

Ao contrário dos demais, os uniformes do Leão só começarão a see vendidos no dia 20 de setembro, na sede social. Os valores ainda não foram informados.

Paysandu

O Paysandu tem a peça assinada pela marca Lobo, que confecciona os uniformes de jogo do clube. A cor da camisa é predominante branck, mas com detalhes em azul celeste e remete ao símbolos do Círio.

"Claro que temos mudanças todos os anos, mas a nossa prioridade é homenagear Nossa Senhora. Fizemos alusão à corda, ao manto, mas de uma forma estilizada. Os profissionais da Lobo nos ajudaram a elaborar esse novo modelo", disse o presidente Maurício Ettinger.

Preços das camisas do Paysandu:

Masculino = R$ 169,00

Feminino = R$ 169,00

Tuna Luso

A Tuna Luso também tem o uniforme confeccionado por uma marca própria e tem o modelo rompendo com as tradições tunantes. A cor da camisa é predominante branca, mas com detalhes em dourado.

"A Tuna é um clube diferenciado e neste ano quisemos quebrar a tradição de sempre vestir verde e branco. Apostamos no amarelo e dourado, cores do Círio, pra fazer um modelo novo e super condizente com a festividade", disse a presidente da Tuna, Graciete Maués. Os valores do uniforme ainda não foram divulgados.