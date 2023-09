Com possibilidade de recorde no Novo Mangueirão, Paysandu recebe o Botafogo-PB pela Série C

O Paysandu busca a primeira vitória em casa no quadrangular de acesso da Série C do Brasileiro. Neste domingo (17), às 16h, no Estádio Mangueirão, o Papão recebe o Botafogo-PB em uma partida em que, em caso de triunfo, o Bicola pode ficar a uma vitória do retorno à Série B. Com expectativa de mais de 40 mil torcedores, a promessa é de casa cheia para o duelo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

A empolgação do torcedor bicolor não é à toa. O Bicola cresceu no momento certo. Desde a chegada do técnico Hélio dos Anjos, em julho, a equipe acumula seis vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento de 63,6% elevou o Paysandu da disputa contra o rebaixamento para a luta pelo acesso. Hélio comentou sobre o apoio da torcida, que pode bater o recorde de público do Novo Mangueirão – precisa superar os 43.188 torcedores pagantes de Brasil 5x1 Bolívia.

"A única coisa que eu tenho certeza é que o torcedor bicolor tem confiança no nosso trabalho e sabe que aqui não se brinca. O torcedor ficou engajado nisso, pois, ele sabe que o nosso nível de trabalho é de um profissionalismo muito grande. Sou muito consciente de que tudo isso que está acontecendo foi em função do trabalho dos [mais de] 75 dias para cá, não abro mão disso. É notório que mudou e que o torcedor empolgou com o resultado e com o comportamento de equipe, de nós todos profissionais. O torcedor do Paysandu tem uma diferença de muitos torcedores do país, ele vai para campo", afirmou.

O Paysandu chega para a partida contra o Belo com dúvidas. O zagueiro Naylhor e o atacante Nicolas Careca não foram confirmados. Nicola se recupera de uma lesão muscular na coxa e não participou das atividades com bola da semana de treinos. Enquanto o defensor foi agredido contra o Amazonas e fraturou o nariz. Por isso, a comissão técnica e o departamento médico devem decidir se vai a campo ou não.

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

Ficha técnica

Paysandu x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro da Série C 2023

3ª rodada do quadrangular de acesso

Data: 17/09/2023

Horário: 16h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Alencar e Robinho; Ronaldo Mendes, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Wesley Matos, Pedro Carrerete e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho e Renatinho; Bismark, Mateus Anderson e Mariotto.

Técnico: Felipe Surian.