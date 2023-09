Paysandu encerra preparação para jogo com o Botafogo-PB e jogadores revelam: 'confiantes na vitória'

O Paysandu terminou, neste sábado (16), a preparação para o jogo contra o Botafogo-PB, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C. A semana de treinos do Papão foi bastante intensa, segundo o volante Geovane. Na zona mista, logo após a última atividade no estádio da Curuzu, o jogador disse que a vitória diante do Amazonas-AM, rodada passada, ajudou o Bicola a ganhar um gás extra para o restante do torneio.

"A semana foi muito forte. Acredito que a mais forte desde que cheguei no clube. Estamos muito concentrados pra fazer aquilo que o Hélio pediu pra gente. Com certeza a vitória fora de casa foi chave nessa fase do torneio. Agora é manter o foco e seguir confiante, dentro de casa, pra recompensar o nosso torcedor", disse.

Quem também comentou sobre o fato de jogar próximo à Fiel nesta rodada foi o zagueiro Wellington Carvalho. Segundo ele, o jogo contra o Belo pode encaminhar uma classificação antecipada do Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro.

"O momento mais importante da temporada sempre é o jogo seguinte Temos que dar o nosso máximo pra, no final, estarmos brigando por acesso e título. Temos uma equipe qualificada e por isso temos trabalhado forte. É preciso ter respeito ao adversário, mas precisamos fazer valer o fator casa para conseguir os três pontos", explicou.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida, que pode marcar o recorde de público do estádio depois da reforma, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.