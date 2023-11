Vinícius Leite, a maior quilometragem bicolor

Com 93 jogos e permanência confirmada para 2024, Vinícius Leite vai seguir como jogador de maior quilometragem no elenco bicolor. O atacante tinha 64 jogos da primeira passagem e fez 29 nesta temporada.

Apesar da "autoridade" pela rodagem e pelas conquistas, Vinícius Leite não chega a ser uma liderança na Curuzu. Paulão e Robinho são as principais referências e aglutinadores. Ambos serão importantes na integração dos futuros contratados à identidade de grupo, fundamental para que o novo Papão dê as respostas rápidas esperadas. Esse processo social deverá ser fomentado com dinâmicas na pré-temporada, em Barcarena, em janeiro.

No Remo, Vinícius é o rei na rodagem

Com 258 jogos, o goleiro e capitão Vinícius é folgadamente o rei da rodagem e principal liderança no Leão Azul. Outra elevada quilometragem é de Anderson Uchôa. O volante tem 111 jogos pelo Remo, vindo de 45 pelo Paysandu.

Uchôa depende da renovação de contrato para seguir no Leão. Vinícius, 38 anos, tem contrato até março e deverá renovar. Os dois são os mais identificados com o clube, muito respeitados por todos que chegam. Para 2024, Vinícius já é um recepcionista confirmado e Uchôa é muito provável, no processo de remontagem do elenco azulino.

BAIXINHAS

* Em outros tempos, jogador passar de 100 jogos no mesmo clube era coisa banal. Com o fim do passe, em 1998, os "centenários" passaram a ser raridades em clubes de alta rotatividade como Remo e Paysandu.

* No Papão, o recordista no século é Yago Pikachu com 220 jogos (62 gols) em quatro temporadas. Em seguida: Ricardo Capanema com 177, Perema 173, Nicolas 103. João Vieira, com 67, está construindo rodagem.

* Paysandu reprogramou a apresentação dos atletas para a pré-temporada. Passou de 11 para 18 de dezembro, depois que a FPF confirmou o início do Parazão para 20 de janeiro. Uma semana antes, Águia x Canaã, campeões da 1a e 2a divisões, na abertura da temporada com a Supercopa do Pará.

* Contratações da dupla Re-Pa. O Papão já tem jogadores contratados, mas sob compromisso de sigilo, até que eles se desvinculem dos clubes atuais. No caso, atletas empregados nas Séries A e B.

* O Leão Azul tem meio time "engatilhado" em compromissos com o técnico Ricardo Catalá, cujo retorno só é rejeitado por Marco Antônio Pina. Os outros três candidatos à presidência aprovam Catalá.

* Fabinho, vice-artilheiro do Remo em 2023 com 9 gols está no Al Safa, na Arábia Saudita. No Leão, Fabinho foi reserva de Muriqui, que fez 12 gols e está na expectativa de retorno para Belém.

* Copa Verde em 10 datas, de 21 de fevereiro a 8 de maio. Esse ajuste no calendário da CBF coloca o fechamento da CV dentro das Séries A, B, C e D, que vão começar em abril.