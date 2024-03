Adversário do Paysandu na Série B tem interesse em Hélio dos Anjos, diz jornalista

Desde a conquista do acesso do Paysandu para a Série B, o técnico Hélio dos Anjos tem sido creditado como o principal fator da mudança que a equipe bicolor sofreu desde sua chegada. Pelos feitos em Belém, não é difícil ter outros clubes sondando o treinador, e desta vez o Goiás estaria “de olho” no técnico bicolor.

Segundo o jornalista Victor Pimenta, do portal Mais Goiás, o Esmeraldino está atrás de um novo comandante, após demitir o técnico Zé Ricardo, e Hélio dos Anjos é um dos principais cotados para assumir o clube goiano nesta temporada.

Dos Anjos já tem histórico no comando do Goiás, tendo conquistado cinco títulos no Campeonato Goianiense com o Esmeraldino. A primeira passagem do técnico pelo time foi em 1995, tendo retornado, em 1999, 2000, 2001, 2009 e 2010. Ele também comandou o Esmeraldino foi nas temporadas 2017 e 2018, pouco antes de assumir o Papão, em 2019.

O Goiás vive um mau momento na temporada, tendo sido eliminado na Copa Verde e no Campeonato Goianiense. O Clube espera anunciar um novo técnico ainda esta semana, para focar na Série B do Campeonato Brasileiro, onde será um dos rivais do Paysandu.