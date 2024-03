Goiás sonda valores de Hélio dos Anjos no Paysandu e deve formalizar proposta; saiba mais

O interesse do Goiás em contratar o técnico Hélio dos Anjos , do Paysandu , deve se transformar em proposta oficial entre esta quarta e quinta-feiras, enquanto o Papão disputa a semifinal do Campeonato Paraense contra o Águia de Marabá. Fontes ouvidas pela reportagem garantiram que a equipe esmeraldina procurou o treinador para saber como é o arranjo contratual com o time paraense. De acordo com a apuração, o Goiás pretende "entrar forte" na negociação.

Hélio dos Anjos, porém, mantém-se focado no trabalho à frente do Paysandu e deixou seu estafe tratar das conversas com a equipe goiana.

Ainda de acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, Hélio dos Anjos possui salário considerado alto para o mercado da Série B, o mesmo mercado em que o Goiás está inserido, além de multa contratual. Dirigentes do Esmeraldino, no entanto, não se intimidaram com os valores e avaliam a situação. Hélio dos Anjos não é o único nome em pauta, mas está entre os preferidos da diretoria goiana.

O Goiás está no mercado em busca de um novo treinador desde a terça-feira (26), quando demitiu Zé Ricardo. O treinador vinha de duas eliminações recentes, no Campeonato Goiano e na Copa Verde. Além do técnico, também foi dispensado do clube o diretor-executivo de futebol Agnello Gonçalves.

Hélio dos Anjos tem histórico vitorioso com o Goiás. Foram seis passagens pelo clube, a última delas entre 2017 e 2018. Entre as conquistas estão uma Série B (1999), cinco Campeonatos Goianos e uma Copa Centro-Oeste (2000).

Momento longe do ideal

Caso Hélio dos Anjos aceite a proposta do Goiás, ele deixará o Paysandu em um momento-chave da temporada. A equipe está na semifinal da Copa Verde, cujo adversário é justamente o maior rival, o Remo. Os bicolores também são semifinalistas do Parazão e é possível que, caso passagem pelo Águia de Marabá, enfrentem os azulinos mais duas vezes na decisão do estadual - para isso, o Leão também terá que eliminar a Tuna Luso.

A atual passagem pelo Papão começou no dia 31 de maio de 2023 e ele encerrou a temporada com o acesso à Série B. Este ano, o Hélio dos Anjos acumula 15 jogos, sendo 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota.