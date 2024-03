Atacante do Paysandu, Nicolas é o segundo maior artilheiro do Brasil nesta temporada; veja

O atacante Nicolas marcou dois gols na vitória do Paysandu em cima do Manaus por 4 a 1 no último domingo (24), na Curuzu. O resultado garantiu o Papão na semifinal da Copa Verde. Além disso, o atacante chegou a marca de 11 gols neste ano, sendo o principal goleador do clube paraense e o segundo maior artilheiro da temporada de 2024 no Brasil.

Com os 11 gols, Nicolas está empatado com outros dois jogadores, Robson, do Coritiba-PR, e com o paraense Paulo Baya, do Goiás-GO. A frente deles, está apenas o atacante do Botafogo, Júnior Santos, que, até o momento, balançou as redes 12 vezes na temporada.

A maioria dos gols marcados pelo atacante bicolor foram no Campeonato Paraense, são nove até agora, o que dar o posto de artilheiro da competição. Os outros dois foram marcados na Copa Verde. Nesta quarta-feira (27), Nicolas tem a chance de empatar na liderança com Júnior Santos. O Paysandu encara o Águia de Marabá pelo jogo de ida da semifinal do Parazão, às 20h, no Zinho de Oliveira.

Nicolas já tem o nome eternizado na história do time paraense. O atacante é o sexto maior artilheiro do Paysandu no século XX, com 48 gols. Caso marque contra o Águia, o jogador ficará empatado na quinta posição com o Balão, que tem 49 gols pelo Papão.

Esta é a segunda passagem do atacante pelo Paysandu. Após duas temporadas e meia, Nicolas se tornou um ídolo para os torcedores, mas, em 2021, deixou o Bicola e foi para o Goiás, depois atuou pelo Ceará e neste ano retornou a equipe Bicolor.