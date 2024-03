Hélio cita dificuldade para escalar Paysandu e fala sobre a volta: 'Vamos enfrentar um time forte'

Após o Paysandu empatar por 1 a 1 contra o Águia de Marabá, no jogo de ida da semifinal do Parazão 2024, o treinador bicolor, Hélio dos Anjos, na coletiva pós-jogo falou que viu pontos positivos no empate, mas reclamou dos problemas que teve para escalar o time e projetou o jogo da volta na Curuzu com o apoio da torcida bicolor.

Águia forte em casa

Após o jogo contra o Manaus-AM, o técnico Hélio dos Anjos elogiou o Águia e afirmou que neste momento, o Azulão era o melhor time da competição. Já nesta primeira partida diante do time marabaense na semifinal do Parazão, o comandante bicolor afirmou que o Papão soube neutralizar o adversário.

“Nós enfrentamos um adversário que dentro dos seus domínios é muito forte. Eu acho que o mais positivo, jogando fora de casa, é ter o controle do jogo, isso é fundamental. Nós sabemos porque tomamos o gol, mas no desenrolar da partida, nós não deixamos em momento algum o adversário colocar volume e intensidade”, ressaltou.

Sacrifícios

Hélio dos Anjos comentou que teve dificuldades para escalar a equipe devido a lesões e viroses. “O Edílson foi para o sacrifício e se eu coloco o Bryan de início, também jogaria no sacrifício, já que ele vem de uma contusão séria na costela. O Jean até duas horas da tarde estava sujeito a não jogar por conta de virose, assim como outros que ficaram em Belém”, lembrou o treinador do Paysandu.

Agora é em casa

O jogo da volta será na Curuzu, mas, apesar de jogar em casa, Hélio garante que ainda será um jogo complicado. "Agora é levarmos para dentro de casa e ninguém vai sair daqui falando que vamos ser superior, que vai ser diferente. Vamos enfrentar um adversário forte, que no ano passado foi lá e conseguiu a classificação. Nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos daquilo que a gente tem condições de fazer. Temos que recuperar o grupo e descansar, tenho que ver as melhores alternativas", afirmou o técnico.

A fiel vai fazer a diferença

Ciente da força da Fiel, o treinador do Papão lembrou que o apoio da torcida é fundamental. “A vantagem que temos é a nossa torcida. É um sábado de Páscoa, todo mundo vai sair da cidade, menos a torcida bicolor. Vamos ter lá no mínimo o mesmo público da partida contra o Manaus. Nossa torcida participa ativamente do jogo”, comentou.