Lembra deles? Adversária do Paysandu, Chape possui 5 jogadores ex-Papão e Leão; veja a lista

Próximo da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição na tabela da Série B, o Paysandu terá pela frente a Chapecoense-SC, no domingo (23), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12ª rodada da Segundona do Brasileirão. A equipe catarinense possui cinco jogadores no elenco com passagens por clubes do Pará.

A Chape recebe o Paysandu e o clube paraense poderá ter reencontro com velhos conhecidos da torcida alviceleste. Um deles é o zagueiro Bruno Leonardo, de 28 anos, defendeu o Paysandu na temporada 2022. O jogador fez 14 partidas com a camisa do Paysandu e foi bastante criticado pela torcida bicolor.

Zagueiro Bruno Leonardo defendendo o Papão (John Wesley / Arquivo Paysandu)

O meia Ronaldo Mendes é mais um que vestiu a camisa do Paysandu. O jogador esteve em Belém para atuar pelo Papão no ano passado. Foram apenas nove partidas e um gol marcado. Ele fez parte do grupo que ajudou a equipe bicolor a conquistar o acesso à Série B.

Meia Ronaldo Mendes em um jogo na Curuzu (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Outro meia que defendeu o Paysandu é o paraense Giovanni Augusto. Natural de Belém, Giovanni Augusto começou a carreira nas categorias de base do Papão em 2005, mas nunca jogou profissionalmente pela equipe alviceleste.

Paraense Giovanni Augusto quando atuava pelo Corinthians-SP (Agência Corinthians)

Marcinho, meia-atacante, de 29 anos, já esteve em Belém defendendo o Remo. O jogador vestiu a camisa azulina na temporada de 2016, quando veio para o clube paraense emprestado pelo Corinthians-SP. Foram 13 partidas pela equipe remista, sendo 10 delas na Série C.

Marcinho defendeu o Leão Azul em 2016 (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Atacante Mário Sérgio, de 28 anos, defendeu o Paysandu no ano passado. O jogador foi o artilheiro do Papão na temporada com 22 gols em 44 partidas e ajudou o clube paraense na conquista do tão sonhado acesso à Série B. Mário Sérgio teve uma saída conturbada da equipe paraense. O jogador tinha interesse em permanecer no clube, que acetou bases salariais com o atleta, porém, Mário Sérgio decidiu deixar a equipe bicolor para jogar o Paulistão pelo Mirassol-SP. Em seguida o atleta foi anunciado pela Chape para a disputa do Brasileiro.

Mário Sérgio foi o artilheiro do Paysandu em 2023 (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Chapecoense e Paysandu jogam no domingo (23), às 16h, na Arena Condá. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.