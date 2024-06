Voo do Paysandu é cancelado após más condições climáticas e Papão segue em Chapecó (SC)

O voo do Paysandu, que estava marcado para sair do aeroporto de Chapecó (SC), às 19h10 desta segunda-feira (24), foi cancelado devido às más condições climáticas na cidade catarinense. A informação foi dada pelo Paysandu em seu site oficial.

O clube paraense segue em contato com a companhia aérea responsável pelo deslocamento da delegação bicolor, para garantir uma logística melhor aos atletas e comissão técnica. A preparação do elenco para o jogo contra o Operário-PR, que iniciaria nesta quarta-feira (26), deverá ser modificada por conta dos transtornos.

VEJA MAIS

De acordo com o cronograma divulgado pelo Paysandu, em seu site oficial. A delegação bicolor sairia de Chapecó às 19h10, desta segunda e desembarcaria na capital paraense às 2h35 de terça-feira (25). Os jogadores ganhariam folga na terça e a reapresentação do elenco alviceleste estava prevista para ocorrer na quarta-feira (26), com treino às 16h, no Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. Ao que tudo indica, mudanças deverão ocorrer a agenda de preparação bicolor para o jogo contra o Operário-PR, que será no domingo (30), em Belém, no Estádio da Curuzu. A Comissão técnica aguarda uma definição para que a programação semanal seja atualizada.

Os problemas com a mudança repentina do clima no Estado de Santa Catarina foram levados em consideração pelo Paysandu. A logística adotada pelo Paysandu para chegar à cidade de Chapecó, foi antecipada, já visando possíveis transtornos com o clima na região. O Paysandu chegou no destino com três dias de antecedência, proporcionando uma viagem mais tranquila aos jogadores e comissão técnica, mantendo assim a programação de atividades previstas para o elenco. Dentro de campo, o Paysandu conseguiu uma importante vitória, de virada, pelo marcador de 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento da Série B.