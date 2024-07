Raio-X: Adversário do Paysandu, Brusque-SC é o 3º pior mandante da Série B e sofre com gols perdidos

O Brusque-SC, próximo adversário do Paysandu na Série B, promete ser presa fácil para o Lobo, por mais que o duelo entre as equipes ocorra em Santa Catarina, casa do Quadricolor. Segundo dados obtidos pelo Núcleo de Esportes de O Liberal por meio da plataforma Sofascore, o Marreco vive uma crise profunda na competição e tem como principal deficiência as partidas como mandante.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Atualmente, o Brusque está na 18ª colocação da Série B, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos conquistados em 16 rodadas. A sequência recente do Quadricolor é ruim e explica a má fase. A equipe vem de seis empates seguidos na competição, a maioria deles conquistados dentro de casa.

VEJA MAIS

Os maus números conquistados em Santa Catarina fazem da equipe o terceiro pior mandante de toda a competição. Segundo o Sofascore, o Brusque venceu apenas duas das sete partidas disputadas em casa durante a Segundona.

Estilo de jogo

De acordo com os dados obtidos pela reportagem, pode-se compreender o Brusque como uma equipe, de certa forma, criativa no setor ofensivo. No entanto, a péssima qualidade de concretização das jogadas faz com que o clube acumule resultados negativos em sequência.

Segundo o Sofascore, o Brusque tem o segundo pior ataque da Série B, com apenas 13 tentos marcados em 16 rodadas. Por outro lado, outro dado ajuda a entender a pouca produtividade ofensiva. A plataforma indica que o Marreco é a equipe da Segundona com mais chances perdidas. Foram 17 até o momento.

Defensivamente, o Brusque até tenta impedir o ímpeto adversário, mas não tem obtido êxito. Conforme o Sofascore, o time de Santa Catarina é o terceiro da Série B que mais efetua desarmes certos (14/jogo), mas tem uma das três defesas mais vazadas da competição.

Sem casa

Nesta quarta-feira (24), às 21h, Paysandu e Brusque se enfrentam pela 17ª rodada da Série B. Contudo, a partida não será no estádio Augusto Bauer, em Brusque, mas na Ressacada, em Florianópolis, casa do Avaí-SC.

Após a conclusão da Série C do ano passado, na qual o Brusque conquistou o acesso, Carlos Renaux, proprietário do estádio Augusto Bauer, ordenou a demolição do local para reformas. As obras estão previstas para terminar apenas em dezembro de 2024, após o fim da temporada.

Diante dessa situação, o Brusque tem jogado em outros estádios nesta temporada. Além da Ressacada, utilizada para jogos de maior importância, o clube também manda partidas no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, na região metropolitana de Florianópolis.