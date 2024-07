Torcida do Paysandu ‘invade’ redes sociais do Brusque em busca de ingressos; veja onde comprar

O Paysandu vai visitar o Brusque-SC em busca de mais uma vitória na Série B, na próxima quarta-feira (24/7), pela 17ª rodada da competição. Para o desafio, o elenco do Papão deve contar com um “empurrão” da torcida, já que inúmeros torcedores bicolores “invadiram” as redes sociais do rival catarinense em busca de ingressos.

O confronto será no Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC), casa oficial do Avaí, já que o Estádio Augusto Bauer, em Brusque, está passando por reformas. Com uma grande comunidade de paraenses na capital catarinense, a expectativa é que a torcida bicolor faça uma grande festa durante a partida, e diversos torcedores já demonstraram interesse em comparecer.

Onde comprar?

Os ingressos para o jogo, que rola a partir das 21h, já estão sendo vendidos no site Futebol Card no valor de R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada. E as bilheterias do estádio também estão abertas com os bilhetes disponíveis até o intervalo do jogo.

Para a torcida mandante, o setor D do Estádio Ressacada está aberto, com quatro catracas de entrada. Já para a torcida bicolor, estão disponíveis os setores F e G, com oito catracas para a entrada.

Festa fora de casa

Caso compareça em grandes números, esta não será a primeira vez que a torcida bicolor faz uma grande festa em jogos fora de casa nesta temporada. Na partida contra o Coritiba-PR, pela 14ª rodada da Segundona, a Fiel compareceu em peso no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e fez uma grande festa, chamando atenção pelo grande número presente no confronto, que terminou em um empate em 1 a 1.