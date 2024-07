Paysandu solicita à CBF mudança da partida contra o Santos-SP para o Mangueirão

O Paysandu enviou uma solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a alteração do local da partida contra o Santos-SP, pela 20ª rodada da Série B. Segundo a tabela detalhada da competição, divulgada na última segunda-feira (22), o duelo contra o Peixe deveria ocorrer no estádio da Curuzu. No entanto, a direção do clube quer que o jogo seja realizado no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A informação foi confirmada na tarde desta terça-feira (24) ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Mauricio Ettinger. Em um contato breve com a reportagem, o mandatário alviceleste disse que já protocolou o pedido de mudança na entidade e aguarda uma resposta. Ainda, no entanto, não há prazo para a resposta da solicitação.

VEJA MAIS

Questionado, Mauricio Ettinger não informou se foram solicitadas, também, mudanças no horário e data da partida. Portanto, acredita-se que o horário e data marcados na tabela sejam mantidos. Dessa forma, Paysandu e Santos se enfrentam no dia 9 de agosto, uma sexta-feira, às 20h.

Devido ao bom momento do Papão na Série B e a torcida nacional que possui o Santos-SP, a diretoria bicolor espera um grande público diante do Peixe. Para acomodar mais torcedores e, assim, maximizar os ganhos com o jogo, o Papão decidiu levar o jogo ao estádio Mangueirão.

A Curuzu, no entanto, tem sido a casa do Paysandu nesta Série B. Dos oito jogos disputados pelo Papão em casa na Segundona até o momento, sete foram no Vovô da Cidade. Apenas um deles, o primeiro, contra o Botafogo-SP, pela 2ª rodada, ocorreu no Mangueirão. Na ocasião, o Bicola saiu de campo com um empate em 1 a 1.

O fator casa, inclusive, tem sido importante para a campanha do time alviceleste na Série B. Invicto na competição jogando em Belém, o Papão está na 10ª colocação, com 23 pontos conquistados. A distância da equipe comandada por Hélio dos Anjos para o CRB-AL, primeiro clube dentro do G-4, zona de acesso à Série A, é de apenas três pontos.

O próximo compromisso do Paysandu na Segundona será nesta quarta-feira (24), diante do Brusque-SC, pela 17ª rodada. A partida, que será disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.