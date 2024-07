Lucas Maia fala sobre invencibilidade do Paysandu e desafio fora de casa: ‘Tem que ter pé no chão’

O Paysandu tem vivido momentos mais amenos na Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma invencibilidade de sete jogos, o Papão conta com o elenco para continuar a escalada na Segundona e já começa a sonhar com um possível acesso para a elite do futebol brasileiro.

Atualmente, o time bicolor ocupa a 10ª posição na tabela, com 23 pontos, e está invicto há sete jogos, tendo conquistado três empates e quatro vitórias. Para o zagueiro Lucas Maia, o segredo para a guinada do Papão está no trabalho da equipe, que já viveu momentos de altos e baixos na Série B.

“O segredo foi plantado desde a pré-temporada, foi muito trabalho. Acho que a gente plantou uma semente e a gente está colhendo esses frutos agora. Sabíamos que uma hora ia chegar essa sequência de vitórias, que está sendo muito importante. Eu acho que começa a decidir muita coisa no nosso trajeto nessa Série B”, disse.

No entanto, o jogador ressalta a importância do time manter a cautela. “O pezinho no chão, a gente tem que ter sempre esse pé no chão, como eu sempre falo. Não ganhamos nada ainda, sabemos que tem muito pela frente, são muitos jogos e a gente tem que ter esse pezinho no chão porque não é fácil, é uma Série B muito complicada”, completou.

Maia é um dos destaques do Paysandu e tem sido titular nas escalações do técnico Hélio dos Anjos. Segundo ele, a posição é resultado de muito trabalho, já que a competitividade pela posição é grande dentro do elenco.

“A competitividade interna é muito grande, então isso eleva o nível do grupo e assim como eu e os outros jogadores da minha posição, todos estão preparados para jogar qualquer tipo de jogo, então eu fico feliz de estar jogando no momento, de ter feito já uma boa quantidade de jogos pelo Paysandu e espero fazer mais ainda e a gente conquistar juntos esse objetivo na Série B”, declarou.

O próximo desafio do Papão na Série B é contra o Brusque-SC, fora de casa, no Estádio Ressacada, em Florianópolis, nesta quarta-feira (23/7). Para o jogador, apesar do momento ruim que o rival catarinense está vivendo, o time bicolor não deve encarar a partida como “fácil”.

“A gente está jogando fora de casa, estamos vindo de alguns resultados positivos. Encontramos uma equipe que está vivendo um mau momento, mas é uma equipe qualificada. E assim como nós vivemos um mau momento no começo do campeonato e estávamos ali beirando a zona do rebaixamento, hoje eles estão vivendo esse momento. E com certeza vai ser um jogo muito difícil, já esperamos uma equipe muito difícil e temos trabalhado para isso, para ir para Belém com o resultado positivo”, afirmou.

Já se espera que a torcida bicolor compareça em peso para a partida fora de casa, já que existe uma grande comunidade paraense em Florianópolis. Segundo Lucas Maia, com o apoio da torcida o Papão deve ter um “empurrãozinho” a mais no jogo.

“A torcida tem nos ajudado muito por todos os lugares que passamos esse ano, sempre esteve presente e tem nos ajudado muito. Foi assim em Chapecó, foi assim em Curitiba, acredito eu que vai ser assim aqui em Florianópolis, tem nos ajudado a conquistar resultados positivos”, finalizou.

Brusque e Paysandu se enfrentam a partir das 21h desta quarta-feira. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.