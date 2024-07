CBF acata pedido e transfere local da partida entre Paysandu e Santos pela 20ª rodada da Série B

A pedido da direção bicolor, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local da partida entre Paysandu e Santos, agendada para a 20ª rodada da Série B. O jogo será de mando do clube e configura o primeiro duelo do segundo turno.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Originalmente marcado para o estádio da Curuzu, o confronto foi transferido para o estádio do Mangueirão. A data e o horário permanecem inalterados: 9 de agosto, às 20h. Será o segundo jogo do Paysandu no Mangueirão nesta edição do campeonato. Na segunda rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP.

VEJA MAIS



Devido ao bom momento do Papão na Série B e a torcida nacional que possui o Santos-SP, a diretoria bicolor espera um grande público diante do Peixe. Para acomodar mais torcedores e, assim, maximizar os ganhos com o jogo, o Papão decidiu levar o jogo ao estádio Mangueirão.

Atualmente, o Paysandu está na 10ª posição, com 23 pontos, e acumula sete jogos de invencibilidade.