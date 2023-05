Craque paraense, Rony celebra convocação para a Seleção Brasileira; vídeo

O Palmeiras utilizou suas redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante do atacante paraense Rony, que expressou sua alegria ao ser convocado para a Seleção Brasileira, neste domingo (26).

VEJA MAIS

O elenco do Palmeiras encontra-se em Belo Horizonte, onde irá enfrentar o Atlético-MG no Mineirão, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Acostumado com a Amarelinha

Essa é a segunda vez que Rony recebe a convocação para a Seleção. Ele já havia sido chamado para o amistoso contra Marrocos, que ocorreu em março.

A Seleção Brasileira enfrentará a Guiné no dia 17 de sábado, em Barcelona (Espanha), no estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. A partida promete ser marcada por ações de combate ao racismo, após os recentes episódios envolvendo o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Três dias depois, a equipe pentacampeã do mundo entrará em campo contra Senegal, em Lisboa (Portugal), no estádio José Alvalade, casa do Sporting.