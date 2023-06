Jogadores do Flamengo e Fluminense se apresentam à Seleção Brasileira para amistosos

Nesta terça-feira (13), mais três jogadores da lista de convocados se apresentaram à Seleção Brasileira para os amistosos que acontecem neste sábado (17) contra a Guiné, em Barcelona, e na terça (20), contra o Senegal, em Lisboa.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, e o meia André, do Fluminense, chegaram em Barcelona pela manhã de hoje. No total, 21 atletas foram convocados para as partidas, faltando apenas o goleiro Ederson, do Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit, que devem chegar na quarta-feira (14).

“Estou muito feliz de ser convocado mais uma vez, agora menos nervoso do que da primeira. Vou trabalhar firme, fazer o mesmo que no Fluminense”, disse André ao chegar em Barcelona.

O meia do Fluminense também falou sobre o corte do zagueiro do time Nino, após apresentar dores na coxa durante a partida do Fluminense contra o Goiás neste domingo (11), pelo Brasileirão.

“Nino é meu companheiro de quarto, estava compartilhando a alegria dele comigo, iríamos chegar juntos aqui. Deus sabe das coisas. Quero mandar um abraço para ele e desejar ótima recuperação, vai dar tudo certo”, finalizou.

O técnico indeferido para comandar a seleção Ramon Menezes comanda o segundo treino da equipe nesta terça-feira. No sábado (17), o Brasil enfrenta a Guiné em Barcelona, na Espanha, e na próxima terça (20), disputa contra o Senegal, em Lisboa, Portugal.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Alex Telles (Sevilla)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros

Ibañez (Roma)

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Malcom (Zenit)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Rony (Palmeiras)

Vini Jr (Real Madrid)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)