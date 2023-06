Com Rony na reserva, Seleção Brasileira inicia preparação para amistosos

A delegação da Seleção Brasileira está praticamente completa para os amistosos contra Guiné e Senegal, marcados para esta nova data FIFA. O atacante paraense do Palmeiras, Rony, marca presença na equipe do técnico Ramon Menezes. Apenas dois convocados ainda são aguardados: o goleiro Ederson, do Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit, que devem se juntar ao time na quarta-feira (14).

O treino da Seleção teve início com a formação: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Após alguns minutos, Ramon interrompeu a atividade e promoveu uma substituição no meio de campo, com a entrada de Raphael Veiga no lugar de Lucas Paquetá. Em seguida, Ayrton Lucas foi escalado na equipe titular, substituindo Alex Telles. Na segunda parte do treino, o treinador optou por retornar à formação inicial.

Este foi o primeiro treino tático em preparação para os jogos desta data FIFA. Na segunda-feira, apenas 14 jogadores estiveram presentes no campo. A Seleção só estará completa na quarta-feira, quando são esperados a chegada do goleiro Ederson e do zagueiro Robert Renan.

Na equipe reserva, o paraense Rony participou do treinamento com a seguinte escalação: Weverton, Vanderson, Xavi Rufo, Ibañez e Ayrton Lucas; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.

O Brasil enfrentará Guiné no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. Em seguida, na terça-feira, terá um confronto contra Senegal no José Alvalade, estádio do Sporting, em Lisboa, Portugal.