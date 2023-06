Rony é visto em frente ao CT do Palmeiras e cor de veículo dirigido pelo craque chama atenção; vídeo

O atacante Rony é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Palmeiras. Além de um dos artilheiros do time, o craque paraense costuma ser muito atencioso com os fãs e com a imprensa esportiva. Recentemente, um vídeo publicado na internet mostrou o encontro do atacante com alguns torcedores que estavam do lado de fora do Centro de Treinamento do clube, na capital paulista.

Rony, revelado nas categorias de base do Remo, estava parado no interior de seu veículo, cuja cor se assemelha justamente ao maior rival do clube, o Paysandu. É possível ver que o jogador troca algumas palavras com um garoto e tira uma nota, dando ao pequeno vendedor que se emociona com o presente.

