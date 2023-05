Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tenta dar bicicleta em treino preparativo para a Copa do Brasil

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira (30), jogando na capital cearense. Na manhã desta terça-feira (29), a equipe realizou um treino preparativo mais leve, com um momento recreativo onde o treinador português Abel Ferreira ousou e tentou marcar de bicicleta.

O momento foi capturado pelo fotógrafo oficial do Palmeiras, Cesar Greco. Abel, que esteve envolvido em uma polêmica durante esta semana, após tomar o celular de um produtor da TV Globo, não pareceu abalado e tentou marcar o gol de placa. Veja:

Na última partida do Palmeiras pelo Brasileirão, o atacante paraense Rony também finalizou de bicicleta, marcando um golaço contra o Atlético-MG, que foi anulado pelo VAR por um suposto impedimento do jogador. Veja o lance:

O Palmeiras pode perder com até dois gols de diferença e ainda garantirá a vaga para as quartas-de-final da Copa do Brasil. A equipe venceu o Fortaleza por 3x0 em São Paulo e abriu uma larga vantagem no confronto. Além disso, o time contará com o retorno de Piquerez, poupado no jogo contra o Atlético-MG, mas não poderá escalar Artur, que já jogou na competição pelo RB Bragantino.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)