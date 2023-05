Abel Ferreira pede desculpa por ter tomado celular de jornalista após Atlético-MG x Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, entrou em contato com Pedro Spinelli, produtor da Globo em Belo Horizonte, para se desculpar pelo incidente ocorrido após o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras no último domingo, no Mineirão, pelo Brasileirão. O treinador se arrependeu de ter tomado o celular do jornalista em meio a uma confusão nos túnel que dá acesso aos vestiários, depois da partida.

Abel Ferreira havia mencionado em uma entrevista pós-jogo que sentiu sua privacidade sendo invadida, explicando agora ao jornalista que desconhecia que o local em questão era destinado à imprensa no estádio.

A confusão teve início quando o diretor de futebol Anderson Barros reclamou com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves, contestando o gol anulado de Rony por impedimento no início da partida. Nesse momento, Abel Ferreira se aproximou para presentear um membro da equipe de arbitragem com uma camisa, mas ao perceber que o momento estava sendo gravado, tomou o celular do produtor.

Abel Ferreira pode enfrentar uma possível denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Caso seja considerado réu, a pena pode variar entre uma e seis partidas.