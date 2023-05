Paraense, Rony marca de bicicleta, mas é anulado; veja o vídeo do lance

Rony agitou o jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, neste domingo, no Mineirão, com mais um golaço de bicicleta. O gol, porém, foi anulado por impedimento do atacante. Tudo isso com menos de dez minutos de bola rolando.

Convocado pela seleção brasileira também neste domingo, o atacante palmeirense ia marcando o seu terceiro gol de bicicleta pelo clube.

Veja abaixo o impedimento marcado pela arbitragem: