Palmeiras: Abel toma celular de jornalista durante discussão entre diretor e árbitro; vídeo

Após o empate entre Palmeiras e Atlético-MG por 1 a 1 no último domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira se envolveu em uma controvérsia.

O treinador tomou o celular das mãos do jornalista Pedro Spinelli, da Globo Minas, que estava filmando uma discussão entre o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, e o quarto árbitro Ronei Cândido Alves.

VEJA MAIS

O incidente ocorreu na zona mista do Mineirão, local designado para as entrevistas pós-jogo.

Nas imagens registradas por Pedro Spinelli, é possível ver a discussão entre Barros e Alves. Abel Ferreira se aproxima da grade que os separava e, em seguida, se dirige ao produtor, tomando o celular e interrompendo a gravação.

Somente ao perceber que estava sendo filmado por outro jornalista, da Rádio Itatiaia, Abel devolve o aparelho. O técnico então inicia uma discussão com o repórter e declara: "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade".

Durante a coletiva de imprensa, Abel Ferreira abordou o incidente e pediu desculpas, afirmando: "Gostaria de esclarecer, já que todos aqui parecem transformar um copo d'água em uma tempestade. Houve uma discussão, uma confusão no túnel, entre nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. Havia, não sei se repórteres, filmando tudo. Peço desculpas se me excedi. Essas são coisas do futebol, algo muito nosso, mas infelizmente hoje todos têm câmeras. Peço desculpas se me excedi. Há coisas que a imprensa não precisa saber. No entanto, antes que isso se torne uma tempestade, são coisas que acontecem, então este é o esclarecimento."

No entanto, em seguida, ele menciona que sentiu invasão de privacidade. É relevante ressaltar mais uma vez que a gravação foi feita em um local autorizado pela CBF.

"Sabe o que é invadir a privacidade? Eu senti que invadiram a minha privacidade. Eu não posso estar aqui falando com ele e você vem aqui (fazendo um gesto de filmagem). O que eu senti foi uma invasão de privacidade".

Na segunda-feira, a ACEB (Associação de Cronistas Esportivos do Brasil) divulgou uma declaração repudiando a atitude do técnico do Palmeiras:

"A ACEB (Associação de Cronistas Esportivos do Brasil) repudia veementemente a atitude desrespeitosa do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, contra o repórter Pedro Spinelli, da Globo Minas, no último domingo, no estádio do Mineirão.

A gravação estava sendo feita na zona mista do Mineirão, após a partida entre Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras, em um local destinado às entrevistas, quando o treinador tomou o celular do repórter.

Abel estava abordando um dos membros da equipe de arbitragem quando percebeu que estava sendo filmado pelo repórter. Posteriormente, o treinador ficou ainda mais irritado ao perceber que a equipe da Itatiaia havia capturado seu gesto.

O técnico foi retirado do local por seguranças do Palmeiras. A ACEB repudia qualquer ato que atente contra a liberdade de imprensa e expressa solidariedade ao repórter Pedro Spinelli."