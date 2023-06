Rony no Catar? Clube prepara proposta milionária por atacante do Palmeiras; Remo pode lucrar milhões

O atacante Rony pode receber uma proposta milionária para deixar o Palmeiras rumo ao Catar. Destaque do Verdão e em sua segunda convocação para a Seleção Brasileira, o jogador paraense, formado na base do Remo, está entre os alvos de uma equipe cujo nome ainda não foi revelado, mas que está disposta a pagar mais de 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões) para contar com o futebol do atacante. A informação é do jornalista independente André Hernan.

Segundo a apuração de Hernan, a questão ainda é tratada de forma preliminar e nada chegou, até o momento, ao staff de Rony ou oficialmente ao Palmeiras.

“Um intermediário, que tem um trânsito grande no futebol árabe e do Catar, recebeu um contato dizendo 'a gente quer olhar o Rony'. Esse intermediário foi até o Palmeiras falar do interesse desse clube no Rony. Aí começa uma consulta aqui, consulta ali, aquela coisa toda. O Palmeiras, evidentemente, deixa muito claro que não tem interesse em se desfazer do seu elenco", informou o jornalista esportivo em seu canal no Youtube.

A expectativa é que conversas avancem nas próximas semanas, quando irá se abrir a janela de transferências do futebol brasileiro. Negociações podem ocorrer antes da abertura na janela, mas a assinatura de contrato e a regularização de atletas só estarão disponíveis entre os dias 3 de julho e 2 de agosto.

“Ainda não há uma proposta oficial, ainda não há um contato entre clubes, está tudo ainda na base do intermediário, que foi solicitado para fazer a aproximação. Até o final da outra semana a gente pode ter um começo de conversas. [...] Pelo que pude apurar, a proposta pode chegar a mais de 20 milhões de euros, podendo bater até 25 milhões de euros”, concluiu Hernan.

A presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira não têm interesse, no momento, em se desfazer de peças do time titular, mas o valor a ser oferecido pelo clube do Catar pode balançar a diretoria alviverde. O Transfermarkt, site especializado em transferências internacionais, avalia que o valor de mercado de Rony é de 13 milhões de euros.

Quanto o Remo pode ganhar com a transferência?

Com a cotação do Euro hoje a R$ 5,25, a conversão dos valores para a possível venda de Rony para o futebol do Catar pode variar entre R$ 105 milhões e R$ 130 milhões. Por ter sido um dos clubes formadores do jogador paraense, o Remo tem direito a um pequeno percentual de qualquer transferência internacional do atacante paraense.

Rony atuando pelo Remo 2014, no Mangueirão (Everaldo Nascimento / O Liberal)

De acordo com o presidente Fábio Bentes, em entrevista a O Liberal em maio de 2021, esse percentual é de 2%. Desta forma, a cota a ser recebida pelo Leão, em números brutos, pode variar entre R$ 2.1 milhões e R$ 2.6 milhões.

Trajetória

Rony tem 28 anos e está no Palmeiras desde 2020. De lá para cá realizou 190 jogos e marcou 55 gols com a camisa alviverde.

Natural de Magalhães Barata (PA), Rony atuou na base do Remo e subiu para o profissional em 2014, conquistando os títulos do Parazão em 2014 e 2015. Logo após o estadual acabou vendido ao Cruzeiro-MG, atuou pela base da Raposa e foi emprestado ao Náutico-PE, onde realizou uma ótima Série B, marcando 14 gols em 51 partidas.

Em seguida foi negociado com o Albirex Niigata, do Japão e retornou ao Brasil em 2018 ao Athletico Paranaense, onde conquistou uma Copa do Brasil antes de ser comprado pelo Palmeiras.

Chegada à Seleção

Em 2023, Rony foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O atacante foi titular no amistoso contra o Marrocos, disputado no dia 25 de março no Estádio Ibn Batouta, em Tânger. O Brasil perdeu por 2 a 1. Rony não marcou gol e foi substituído no segundo tempo.

Rony atacante seleção brasileira brasil x marrocos amistoso estreia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

No último dia 28, o paraense foi convocado novamente pelo técnico interino da Seleção, Ramon Menezes, agora para amistosos contra Guiné e Senegal. As partidas serão disputadas em Barcelona e Lisboa nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente.