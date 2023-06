Richarlison revela sonho de jogar no Real Madrid, conversa com Ancelotti e despista entrar no time

Nesta quarta-feira (14), o atacante brasileiro Richarlison falou em entrevista coletiva sobre o sonho de jogar no Real Madrid e a necessidade de continuar no Tottenham, clube inglês que defende.

O evento aconteceu na Espanha, onde a seleção se prepara para o amistoso entre o Brasil e Guiné que acontece neste sábado (17), e na ocasião, o ‘pombo’ descartou a possibilidade de jogar no time comandado por Ancelotti, mesmo sendo um de seus maiores sonhos.

VEJA MAIS

“Claro que todo jogador quer vestir a camisa do Real Madrid, é o maior clube do mundo. Mas tenho um clube, um contrato, tenho que mostrar porque eles me compraram por um valor alto”, afirmou.

O jogador ainda comentou sobre o baixo desempenho nessa temporada por conta de lesões que sofreu no time. Em seguida, Richarlison disse ter contato com Ancelotti, técnico do Real Madrid.

“Como todos sabem, o Ancelotti me treinou no Everton. A gente conversa bastante. Dias atrás liguei para ele, estava junto do Militão e do Vinícius Júnior. Fizemos uma amizade muito grande no Everton, vai ser para sempre”, afirmou.

Após passagem pelo Everton, o atleta foi contratado pelo Tottenham no ano passado e tem vínculo com o time inglês até 2027. Neste sábado (17), o Brasil enfrenta Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 16h30 (horário de Brasília). Já na terça-feira (20), encara o Senegal, no José Alvalade, em Lisboa, às 16h (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)