Presidente da CBF homenageia Danilo pela marca de 50 jogos pela Seleção Brasileira

Durante o almoço da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (19), um momento especial marcou a ocasião. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, fez um breve discurso para homenagear o lateral-direito Danilo. O jogador alcançou a marca de 50 partidas disputadas com a camisa pentacampeã mundial no confronto contra a seleção de Guiné, no último sábado, em Barcelona.

Durante seu discurso, o presidente destacou a trajetória de Danilo e sua contribuição para o futebol brasileiro. Rodrigues mencionou o início do jogador no América-MG, onde foi campeão da Série C antes de integrar a equipe nacional. Ele também ressaltou a conquista do título do Sul-Americano Sub-20 em 2011 e o Mundial da categoria no mesmo ano, realizado na Colômbia. Desde 2012 Danilo passou a fazer parte da Seleção Brasileira, sendo convocado para os Mundiais de 2018 e 2022. Ao todo, o jogador acumula 77 convocações e 50 jogos pela equipe principal nacional.

“O Danilo já está na seleção há 12 anos. Antes de vir para a equipe, ele foi campeão da Série C pelo América-MG. Hoje, o América-MG é um clube de Série A, disputando competições internacionais, e o Danilo ajudou nisso”, lembrou o presidente.

Após o discurso, o presidente entregou uma camisa da Seleção com o número 50 para Danilo, que foi aplaudido pelos colegas e pela equipe técnica presente no restaurante do Sheraton Lisboa Hotel. O jogador expressou sua gratidão pela homenagem e retribuiu o reconhecimento segurando a camisa em suas mãos. Além disso, ele foi presenteado com um bolo de chocolate.

Em suas palavras de agradecimento, Danilo enfatizou a honra de receber a homenagem e expressou seu desejo de continuar representando a Seleção Brasileira em muitos jogos futuros. Ele agradeceu o carinho e o empenho de todos os envolvidos na equipe, ressaltando a parceria em busca de grandes resultados e objetivos pela Seleção.

“Quero agradecer ao presidente pelas palavras. É uma honra muito grande receber essa homenagem. Da minha primeira vez aqui, acho que só o Paiva (Rodrigo, diretor de Comunicação) e o chef (Jaime Maciel) estavam. Espero estar com vocês por muito mais jogos e agradecer o carinho e o empenho de todos vocês em cada jogo, em cada treinamento, e que a gente possa seguir nessa parceria em busca de conquistar grandes resultados e objetivos pela Seleção”, agradeceu Danilo.

A equipe brasileira, comandada pelo técnico interino Ramon Menezes, enfrentará a seleção de Senegal nesta terça-feira (20), às 16 horas (horário de Brasília), na capital portuguesa. O jogo promete ser mais um desafio para os brasileiros, que buscam uma boa performance e um resultado positivo.