Em amistoso de protestos antirracistas, Vini Jr marca e Brasil goleia Guiné na Espanha

Em amistoso marcado por ações antirracistas, a Seleção Brasileira goleou Guiné por 4 a 1, neste sábado (17), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. O estreante Joelinton, Rodrygo, Eder Militão e Vinícius Júnior marcaram os gols brasileiros. Guirassy fez o gol de honra dos africanos.

Esta foi a primeira vitória do Brasil depois da Copa do Mundo de 2022. Ainda comandada pelo técnico interino Ramon Menezes, a Seleção perdeu o primeiro amistoso após o Mundial, em março, para o Marrocos, por 2 a 1.

Ainda nesta Data Fifa, a Seleção tem mais um amistoso para disputar. Na terça-feira (20), às 16h (de Brasília), a Pentacampeã encara o Senegal, em Lisboa.

Histórico

Pela primeira vez na história a Seleção jogou de preto. A medida fez parte de uma das ações da CBF no combate ao racismo no futebol. O uniforme, que também trouxe um patch com o lema "com racismo não tem jogo", foi utilizado somente no primeiro tempo. Também em protesto, os jogadores também se ajoelharam e se sentaram no gramado após o apito inicial.

Crime

Mesmo a partida tendo várias ações antirracistas, um crime racial foi registrado no estádio. Um amigo de infância e hoje assessor de Vinicius Junior disse ter sido vítima de racismo. Ele afirma que um segurança que trabalhava na arena mostrou uma banana a ele e falou: "Mãos para cima, essa é minha pistola para você".

A estrela

Vinicius Junior o personagem principal do amistoso. O jogo foi na Espanha, onde o atacante do Real Madrid sofreu variados ataques racistas ao longo da última temporada. No duelo contra Guiné, Vini vestiu a camisa 10 e, dentro de campo, teve o esforço recompensado com o gol de pênalti no fim da partida.

Primeiro tempo

A Seleção Brasileira entrou em campo determinada a pressionar seus adversários desde o início. A estratégia era apostar na velocidade e nos lançamentos para surpreender a equipe de Guiné. Aos cinco minutos, Vinícius Jr. fez uma bela jogada pela esquerda e acionou Paquetá. O meio-campista rapidamente encontrou Ayrton Lucas na área, mas o goleiro adversário conseguiu interceptar o chute.

No entanto, Guiné não se intimidou e respondeu prontamente. Guirassy recebeu a bola com liberdade no meio-campo e arriscou um chute forte por cima do gol brasileiro.

A partir desse momento, o jogo ficou um pouco mais truncado, com disputas acirradas no meio de campo. Mas aos 26 minutos, o Brasil abriu o placar. Em uma cobrança de falta pela direita, Richarlison desviou a bola e o goleiro Kone fez uma grande defesa. No rebote, Joeliton apareceu livre para completar e marcar seu primeiro gol com a camisa da Seleção.

E não demorou para sair o segundo gol brasileiro. Aos 29 minutos, Rodrygo roubou a bola no campo de ataque e partiu em uma arrancada solitária em direção à área. Diante do goleiro, o atacante chutou com precisão, ampliando o placar.

No entanto, Guiné não se entregou e conseguiu descontar aos 35 minutos. Sylla avançou pela linha de fundo e cruzou para Guirassy, que superou a defesa brasileira e marcou de cabeça, vencendo o goleiro Ederson. Nos minutos finais da primeira etapa, os jogadores africanos tentaram pressionar em busca do empate, mas não conseguiram.

Segundo tempo

No retorno para o segundo tempo, a Seleção Brasileira voltou ao campo vestindo sua tradicional camisa amarela. E não demorou muito para marcar o terceiro gol. Apenas um minuto havia se passado quando Paquetá fez um cruzamento perigoso pela direita, e Éder Militão desviou para as redes.

Aos 13 minutos, o Brasil esteve perto de ampliar ainda mais a vantagem. Após uma pressão no campo de ataque, Vinícius Jr. encontrou Rodrygo em posição de destaque na intermediária. O atacante arriscou um chute de longa distância, mas mandou por cima do gol.

Guiné também teve suas oportunidades. Aos 31 minutos, em um rápido contra-ataque, Sylla finalizou cruzado da entrada da área, exigindo uma ótima defesa de Ederson. No rebote, o goleiro brilhou novamente ao fazer uma defesa em um chute de Kanté.

Aos 38 minutos, Vinícius Jr. quase marcou um golaço no Estádio Cornellà-El Prat. O atacante realizou uma jogada individual impressionante pela esquerda, driblando os marcadores e finalizando com força. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo.

No entanto, aos 42 minutos, nada estragou a festa do camisa 10. Após Malcom ser derrubado na área e o árbitro marcar um pênalti, Vinícius assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, marcando o quarto gol brasileiro. Dessa forma, o jogo terminou com uma goleada em Barcelona.