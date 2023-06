Brasil x Senegal: escalação do Brasil deve ter Alisson e Rodrygo como desfalques; veja os titulares

A seleção brasileira se prepara para o amistoso contra Senegal, marcado para esta terça-feira às 16h (horário de Brasília), no estádio José Alvalade em Lisboa, capital de Portugal. Com expectativa de poucas mudanças na escalação, o técnico interino Ramon Menezes organizou o treino da véspera da partida, que contou com a presença do atacante Malcom, provável substituto de Rodrygo. O atacante paraense Rony, do Palmeiras, deve iniciar o jogo no banco de reservas.

Durante a atividade, Rodrygo, jogador do Real Madrid, não esteve presente em campo devido a dores no joelho direito. Ele será reavaliado horas antes do jogo, mas a tendência é que fique de fora. Malcom, por sua vez, aproveitou a oportunidade e mostrou seu potencial no treinamento, ganhando espaço na escalação.

A seleção brasileira deverá entrar em campo contra Senegal com quase a mesma formação que venceu Guiné por 4 a 1 no último sábado (17). A equipe titular provável é: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom (Rodrygo), Vinícius Jr e Richarlison.

Além da dúvida em relação a Rodrygo, o goleiro Alisson também deve ser desfalque. Ele sofreu um trauma no dedo mindinho da mão esquerda e não participou do treino. A expectativa é que Alisson continue indisponível para o jogo contra Senegal e Ederson seja mantido na meta canarinho.

Este amistoso será a última oportunidade para a seleção brasileira se preparar antes da estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorrerá em setembro contra a Bolívia, em casa - partida que tem a possibilidade de ser disputada no Mangueirão, em Belém. A equipe busca uma vitória para ganhar confiança e ajustar os últimos detalhes antes do importante desafio nas eliminatórias.